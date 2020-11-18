تعليق للتحالف الدولي على قصف الخضراء يثير الشكوك بشأن المنفذين

2020/11/18 | 09:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفى التحالف الدولي، الأربعاء، أن يكون القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء مساء الثلاثاء قد أوقع إصابات في صفوفه، مؤكداً أنه استهدف قاعدة عراقية.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة مقتضبة يرد بها على تغريدة لخلية الإعلام الأمني، إن “الهجوم استهدف قاعدة عراقية دون وقوع إصابات بين قوات التحالف”.

وكانت كتائب حزب الله أكدت، أن قصف السفارة الأميركية في بغداد لا يخلو من امرين “اما الجهل والغباء حد الثمالة او العمالة لترامب وفريقه”، معتبرة عملية القصف تغطية على خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء امس الثلاثاء، عن سقوط 7 صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.



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