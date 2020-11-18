وفاة مسؤول عراقي متأثرا باصابته بكورونا

2020/11/18 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توفي محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الأربعاء، ومتأثرا باصابته بفيروس كورونا.وذكرت وسائل إعلام كردية، أنه وبعد مدةٍ من إصابته بفيروس كورونا، توفي صباح اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، محافظ أربيل، خارج البلاد.وكان مدير مكتب محافظ أربيل، أعلن في 19 تشرين الأول الماضي إصابة المحافظ فرست صوفي بفيروس كورونا، من ثم […]

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