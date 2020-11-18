2020/11/18 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

انخفضت اسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاربعاء بعد تقرير الصناعة الامريكي الذي يشير إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مقابل علامات على انتعاش قوي في الطلب في آسيا.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تضخمت بمقدار 4.17 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وتأتي المخزونات المتزايدة مع فرض المزيد من القيود في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا للحد من انتشار فيروس كورونا، مما يؤخر الانتعاش العالمي للنفط ويعوض عودة الطلب الآسيوي.

في غضون ذلك ، انتهى اجتماع لجنة أوبك + دون إشارة ملموسة إلى أن المنتجين سيعكسون خطط زيادة الإنتاج في أوائل العام المقبل، على الرغم من أن لجنة الوزراء طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة للعمل عند الحاجة.

وارتفع النفط فوق 42 دولارًا للبرميل يوم الاثنين بعد أنباء عن اختراق آخر للقاح Covid-19 ، لكن الأسعار فقدت بعض قوتها منذ ذلك الحين حيث تكافح السوق مع تعافي الطلب غير المتكافئ.

استحوذت المعالجات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية على شحنات من روسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام الفعلية.



وكان الاهتمام بالشراء قويا بعد أن حصلت بعض المصافي على نفط أقل من المعتاد في عقود التوريد لأجل من منتجي أوبك السعودية والعراق.

انخفض خام غرب تكساس الامريكي تسليم كانون الاول 11 سنتا إلى 41.32 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 0.2٪ يوم الثلاثاء.

وانخفض خام برنت لشهر كانون الثاني 3 سنتات إلى 43.72 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 0.2٪ في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك + نهاية الشهر الجاري في اجتماع وزاري يحدد سياستها الإنتاجية.



اقترحت لجنة فنية يوم الاثنين أن المجموعة تدرس تأجيل زيادات الإنتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر ، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن السوق مائعة للغاية بحيث لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التخفيضات الآن.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تنخفض بعد تقرير الصناعة الامريكي بزيادة اكبر لمخزونات الخام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تنخفض بعد تقرير الصناعة الامريكي بزيادة اكبر لمخزونات الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).