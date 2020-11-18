استعدادات مبكرة لـ”تزوير الانتخابات”.. مسؤول أمني يتردد على الامارات لتفقد “السيرفرات”! 

2020/11/18 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، عن قيام مسؤول أمني بزيارة الامارات للاطلاع على الأجهزة الخاصة بالانتخابات بهدف التزوير، فيما افصح عن وجود جهات بدأت بالتعاون مع دول من اجل تزوير الانتخابات المقبلة.

وقال الزاملي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “معلوماتنا تشير الى قيام مسؤول أمني رفيع بزيارات الى الامارات التي تتواجد فيها (السيرفرات) الخاصة بالانتخابات”، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو العمل على تزوير الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن “مسؤولين كبار بدأوا بشراء بطاقات انتخابية واخفائها الى حين موعد الانتخابات المقبلة”، لافتا إلى أن “جهات بدأت العمل مع دول لتزوير الانتخابات المقبلة”، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول والجهات.

وبشأن توقعاته لحظوظ التيار الصدري رجح الزاملي “حصول التيار على 80- 100 مقعد في مجلس النواب المقبل”، مشيرا إلى ان “رئيس الوزراء المقبل سيكون صدريا او سيختاره التيار الصدري”.



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