تحذيرات دولية من ارتفاع الوفيات بين المدنيين اليمنيين بسبب العدوان السعودي

2020/11/18 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

حذرت منظمات غير حكومية ووكالات اغاثة انسانية ، الاربعاء، من ارتفاع حصيلة الوفيات بين المدنيين اليمنيين نتيجة استمرار العدوان السعودي على البلاد ، داعية الى التركيز على اتفاق السلام في اليمن انعقاد قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية يومي 21 و 22 من الشهر الجاري.

وذكر تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية ترجمته وكالة /المعلومة / أن ” وكالات الاغاثة اشارت الى ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الوفيات بين المدنيين في اليمن منذ اكثر من عام ، فيما قالت منظمة انقذوا الاطفال في بيان لها إن ” 29 طفلا قتلوا واصيبوا في مدينتي الحديدة وتعز نتيجة استمرار الحرب خلال شهر تشرين الاول الماضي فيما سجلت الوفيات 228 مدنيا قتلوا على مستوى البلاد خلال شهر واحد وهي اعلى حصيلة منذ شهر ايلول الماضي”.

واوضحت المنظمة غير الحكومية أن “استمرار عدوان التحالف السعودي يترك الأطفال وعائلاتهم عالقين بين القذائف والقنابل والرصاص في الهجمات اليومية ضد المدنيين”، مشيرة الى أن ” تجدد القتال في مدينة الحديدة الساحلية يثير القلق بشكل خاص لانها بوابة 70 بالمائة من واردات اليمن “.

وكانت الامم المتحدة قد حذرت الاسبوع الماضي من ان تصاعد الصراع وتراجع وصول المساعدات الانسانية قد اوصل اليمن الى حافة المجاعة ، فيما قال قال رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لمجلس الأمن “نحن في عد تنازلي الآن لكارثة في اليمن”، مضيفا ” اذا تطلعنا قليلا في المستقبل ، فلا شك في ذهني أن اليمن ستغرق في مجاعة مدمرة في غضون بضعة أشهر قصيرة”.

يذكر ان السعودية تقود تحالفا عدوانيا على اليمن منذ عام 2015 تسبب في قتل مئات الالاف من المدنيين حتى الان ، فيما تتهم منظمات مراقبة الصراع المسلح النظام السعودي والاماراتي بارتكاب جرائم حرب في البلاد بتواطىء من الولايات المتحدة وبريطانيا .



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