دبلوماسي أميركي يتوسط لاطلاق سراح تاجر.. الكشف عن دور خفي لواشنطن بانتشار المخدرات بالعراق

2020/11/18 | 09:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، عن الدور الخفي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية بانتشار المخدرات في العراق، مبينا أن دبلوماسيا أميركيا توسط في احدى المرات لاطلاق سراح تاجر مخدرات أميركي في العراق.

وقال الزاملي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك جهات داخلية وخارجية متورطة بملف المخدرات وانتشارها في العراق بهدف التخريب واستخداف الشباب”، مبينا أن “تلك الجهات تركز على المناطق ذات الكثافة السكانية ومنها مدينة الصدر (شرقي بغداد) التي يدخلها كرستال مدعوم”.

وأضاف الزاملي، أنه “عندما كنت عضوا في لجنة الأمن والدفاع النيابية تم القاء القبض على تاجر مخدرات أميركي في العراق وقام في حينها قنصل أميركي بزيارته من اجل التوسط لاطلاق سراحه”.

ولفت إلى أن “عدد المتعاطين للمخدرات ارتفع خلال الفترة الأخيرة الى نصف مليون شخص”، لافتا إلى أن “هذا العدد حاليا في تزايد نتيجة الفقر والبطالة”.



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