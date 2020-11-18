غائم مصحوب بأمطار غزيرة.. طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة

2020/11/18 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

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