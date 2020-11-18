2020/11/18 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت سوريا، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة جنود خلال تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إن “حوالي الساعة الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ”.وأضاف المصدر أن العدوان “أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية”.وخلال سنوات الحرب في سوريا شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة جنود سوريين خلال التصدي لعدوان إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة جنود سوريين خلال التصدي لعدوان إسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).