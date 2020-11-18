فيلم هوليوودي خلد قصته.. بطل حرب أميركي يتولى منصبا رفيعا في البنتاغون

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ سكوت أوغريدي، الطيار الحربي الأميركي الذي أُسقطت مقاتلته في 1995 أثناء حرب البوسنة، وتمكّن حينها من البقاء على قيد الحياة ستّة أيام خلف خطوط العدو من دون أن يُلقى القبض عليه فأصبح بطلاً في بلاده، تسلّم منصباً رفيعاً في وزارة الدفاع.

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