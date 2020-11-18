الكشف عن الأعراض الجانبية التي ترافق لقاح 'موديرنا' ضد كورونا

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

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التطعيم بلقاح كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت شركة "موديرنا" الأميركية عن بعض الأعراض الجانبية التي ترافق لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا، فيما اكدت أن اللقاح "سهل التحمل بشكل عام".

وبحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" نشر امس الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020، فقد عانى بعض المشاركين في التجارب السريرية للقاح الجديد، من أعراض جانبية وصفت بـ "الشديدة"، حيث جاءت في غالبها بعد الجرعة الثانية، حيث يحقن لقاح "موديرنا"، التي أعلنت عن فعاليته بنسبة تفوق 94 في المئة، بواقع جرعتين في غضون 28 يوما.

وتعرف الأعراض الجانبية الشديدة بأنها التي من الممكن أن تعيق النشاط اليومي للإنسان، وتقتصر الأعراض الجانبية بعد الجرعة الأولى على الألم في موقع الحقن، إذ أبلغ 2,7 في المئة من المتطوعين في التجارب المتقدمة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، عن هذا العارض.

وأفادت طبيبة الأمراض المعدية والأخصائية في علم الأوبئة الطبية، ليزا فيتزباتريك، والتي ساعدت في صياغة سياسة الرعاية الصحية للرئيس المنتخب جو بايدن، وشاركت في تجارب لقاح موديرنا كمتطوعة، بأنها أبلغت عن آلام في الذراع، إضافة إلى بعض التعب والإرهاق، لكنها تحسنت في غضون 12 ساعة.

فيما أشار مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، بول أوت، إلى ان معرفة المزيد عن التأثيرات الجانبية للقاح أمر مهم، خاصة للعاملين في مجال الرعاية الطبية.

وأضاف انه "من غير المنطقي تطعيم جميع موظفين المستشفيات في وقت واحد، حتى لا يتعرضون لإرهاق في اليوم التالي، حيث أن التطعيم المتدرج يحل هذه الإشكالية".

جدير بالذكر ان هناك أعراض جانبية لبعض اللقاحات ومنها لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذي يسبب ألم واحمرار في منطقة الحقن، إضافة إلى حمى خفيفة، وآلام عامة في الجسم.

ر.إ

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