المفوضية الأممية لحقوق الانسان تطالب العراق بإيقاف عمليات الإعدام

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

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عمليات إعدام في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء.

وذكرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان، نشره موقع الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020، "أشعر بقلق بالغ إزاء مصير المئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك"، فيما دعت "السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية".

وأضاف البيان أن "تقييم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق، أكد وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعال، والاعتماد المفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وأشار إلى أنه "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق، وقد يرقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة، تمارسه الدولة".

جدير بالذكر ان السلطات العراقية أعلنت أول أمس الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار.

ر.إ

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