صدمة لريال مدريد بإصابة راموس قبل مواجهة فياريال

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني خبراً صادماً بشأن نجمه سيرجيو راموس، قائد ونجم دفاع الفريق، قبل مواجهة فياريال القادمة في الدوري الإسباني.

ويستعد اللوس بلانكوس لمواجهة الغواصات الصفراء مساء السبت المقبل في أولى مباريات النادي الملكي بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض راموس للإصابة في مباراة إسبانيا وألمانيا مساء أمس الثلاثاء في ختام مباريات الفريقين في دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وعانى المدافع الأندلسي للإصابة في اللقاء الذي أقيم في كارتوخا بإشبيلية والذي عرف إصابة سيرجيو كاناليس أيضاً وخروجه من الملعب في أول 10 دقائق من اللقاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، عانى راموس من الإصابة، ليترك الميدان لزميله الشاب إريك جارسيا، مع وجود شكوك كبيرة حول مشاركته ضد الغواصات الصفراء.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية على موضع الإصابة في الساعات المقبلة للوقوف على حجمها بشكل دقيق وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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