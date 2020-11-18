انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الأربعاء، (18 تشرين الثاني 2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن سعر بيع الدولار هو 125,500، بينما سعر الشراء 124,000، بينما سعر اليورو، هو 100 يورو لكل 118,75 دولار".

وأضاف، أن "سعر الأسترليني: هو 100 باوند لكل 132,65 دولار، بينما سعر الليرة التركية: 100 دولار لكل 775,60 ليرة تركية"، مبيناً أن "سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1879,16".

وأشار إلى أن "سعر برميل نفط الخام برنـت 43,74 دولاراً، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,55 دولاراً".

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