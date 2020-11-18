توقعات الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين في عموم العراق

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، توقعاتها بشأن حالة الطقس في عموم المناطق خلال 24 ساعة المقبلة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الأربعاء بالمنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية، سيكون صحواً مع قطع غيوم وضباب يزول تدريجياً خلال النهار، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأضافت، أن "طقس يوم غد سيكون في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الجنوبي فسيكون طقسها صحو مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة".

واشارت الانواء الى ان "طقس الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، المنطقة الشمالية سيكون فيها الطقس صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

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