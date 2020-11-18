البعيجي يدعو الحكومة الى الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين بعد تضمينها بقانون تمويل العجز المالي

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا منصور البعيجي نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية ، الحكومة الى توجية وزارة المالية الى الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين المتاخرة منذ عدة اشهر بعد ان سلموا محاصيلهم الى سايلوات ومخازن الدولة ولم يتسلموا مستحقاتهم الى الان .واوضح في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه : ان مستحقات الفلاحين ليست منة من احد انما هي حقهم الطبيعي مقابل تسليمهم محصولي الحنطة والشعير الى مخازن وزارة التجارة وهم يعانون الى يومنا هذا عدم استلامهم الاموال وهذا الامر غير مقبول نهائيا .وقال ان على الحكومة ان تتوجه لدعم الفلاح العراقي وتوفير كل مايحتاجة من اسمدة ومعدات واليات تساعده بالزراعة خصوصا بعد الطفرة النوعية التي حققها بالاكتفاء الذاتي لأغلب المحاصيل الزراعية بينها محصولا الحنطة والشعير التي ملأت مخازن وزارة التجارة وحققنا بها الاكتفاء الذاتي .واوضح : يجب الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين من اجل دعم القطاع الزراعي لتأمين السلة الغذائية لابناء الشعب العراقي بعد ان حققنا الاكتفاء الذاتي خصوصا واننا ضمنا هذه المبالغ بقانون القرض الذي صوتنا عليه موخرا لدعم الفلاح وتشجيعه بزراعة الاراضي بالمحاصيل الزراعية مما سينعكس ايجابا على الواقع الزراعي في البلد ./انتهى9

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