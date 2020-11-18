الكاظمي وبومبيو يبحثان مستقبل التحالف الدولي في العراق

2020/11/18 | 10:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بوميبو مستقبل التحالف الدولي في العراق....

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