نقل سفارة اوروبية في بغداد الى مقر آخر

2020/11/18 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} التقى رئيس دائرة المراسم علي شمران حاجم، اليوم الاربعاء، السفير الصربي بالوف لدى العراق لبحث المواضيع المتعلقة بأمن السفارة.

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