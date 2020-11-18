ألمانيا تتذوق أكبر هزيمة منذ 89 عامًا

2020/11/18 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}نال المنتخب الألماني أكبر هزيمة على الإطلاق منذ 89 عامًا، بسقوطه الكبير (6-0) على يد مضيفه الإسباني.

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