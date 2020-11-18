2020/11/18 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة يستهل مشواره التأهيلي لدوري الدرجة الاولى بملاقاة "الوديع" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/18 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة يستهل مشواره التأهيلي لدوري الدرجة الاولى بملاقاة "الوديع") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة يستهل مشواره التأهيلي لدوري الدرجة الاولى بملاقاة "الوديع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).