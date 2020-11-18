الكاظمي يدعو للتصويت على موازنة 2021 ويحذر من أزمة رواتب خانقة

2020/11/18 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من عدم التصويت على موازنة 2021، مشيراً إلى أن عدم تصويت الكتل السياسية في البرلمان على الموازنة سيؤدي لأزمة رواتب في الشهر الأول من العام المقبل.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي إنه وبعد اقل … Readmore

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