منتخب مصر الأولمبي يتلاعب بنظيره البرازيلي وينتصر عليه ودياً

2020/11/18 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على ضيفه

ونظيره البرازيلي، في المباراة الودية

التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة

الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الدورة

الودية لاستعدادات خوض منافسات دورة

الألعاب الأوليمبية ب

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