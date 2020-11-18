تعرف على اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و كردستان بشكل طفيف اليوم الاربعاء 18 تشرين الثاني 2020.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، 124950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينارا مقابل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأستقرت اسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124800 لكل مائة دولار امريكي.

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