بعد الخسارة التاريخية لمنتخب ألمانيا.. أوزيل يطالب بعودة هذا اللاعب

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب "المانشافيت" أمام إسبانيا 6-0، طالب النجم الألماني المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، باستدعاء لاعب يرى أنه سيكون صخرة الدفاع للفريق.

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