الزراعة النيابية: على الحكومة الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداددعا نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي، الأربعاء، الحكومة الى توجية وزارة المالية الى الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين المتاخرة منذ عدة اشهر بعد ان سلموا محاصيلهم الى سايلوات ومخازن الدولة ولم يستلموا مستحقاتهم الى الان.

وقال البعيجي في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “مستحقات الفلاحين ليست منة من احد انما هو حقهم الطبيعي مقابل تسليمهم محصولي الحنطة والشعير الى مخازن وزارة التجارة وهم يعانون الى يومنا هذا عدم استلامهم الاموال وهذا الامر غير مقبول نهائيا”.

وأضاف أن “على الحكومة ان تتوجه لدعم الفلاح العراقي وتوفير كل مايحتاجة من اسمدة ومعدات واليات تساعدة بالزراعة خصوصا بعد الطفرة النوعية التي حققها بالاكتفاء الذاتي لأغلب المحاصيل الزراعية ومن بينها محصولي الحنطة والشعير التي ملأت مخازن وزارة التجارة وحققنا بها الاكتفاء الذاتي”.

ودعا البعيجي الى “الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين من اجل دعم القطاع الزراعي لتأمين السلة الغذائية لابناء الشعب العراقي بعد ان حققنا الاكتفاء الذاتي خصوصا واننا ضمنا هذه المبالغ بقانون القرض الذي صوتنا عليه مواخرا لدعم الفلاح وتشجيعة بزراعة الاراضي بالمحاصيل الزراعية مماسينعكس ايجابا على الواقع الزراعي في البلد”.

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