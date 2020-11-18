خبير عسكري أميركي يوضح بشأن تداعيات سحب القوات الأميركية من العراق

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

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قوات أميركية في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد خبراء أمنيون، الأربعاء، ان عملية تخفيض حجم الوجود العسكري الأميركي في العراق ستستمر بعض الوقت، ما قد يتسبب بصعوبات في مهام القوات المتبقية.

وقالت الخبيرة في شؤون العراق في معهد الشرق الأوسط، بواشنطن، راندا سليم، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، اليوم 18 تشرين الثاني 2020، إن "عملية تخفيض حجم الوجود العسكري الأميركي مستمرة منذ بعض الوقت، والقوات الأميركية في العراق حاليا هدفها تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخبارية معها في قتالهما ضد داعش والفصائل المدعومة من إيران".

بينما رأى خبير عسكري أميركي ان خطوة سحب القوات الأميركية لن تكون لها انعكاسات على الوضع في العراق وأفغانستان.

وبينما أفاد محللون بان تقليل العدد قد يجعل المهمة أصعب، أكد آخرون أن العدد المتبقي قادر على القيام بهذه المهمة، فالجيش الأميركي أصبحت لديه الخبرة الكافية للتعامل مع الأوضاع في العراق في ظل وجود عدد أقل من الجنود على الأرض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في واشنطن في آب الماضي، إن "القوات الأميركية ستغادر العراق لكنه لم يعط جدولا زمنيا أو مستويات محددة للقوات".

وحتى بعد إعلان بغداد هزيمة تنظيم داعش في أواخر عام 2017، استمرت القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى في عملها بتدريب القوات المحلية وتنفيذ ضربات جوية وعمليات مراقبة بطائرات من دون طيار لمنع عودة عناصر التنظيم.

وبحلول أواخر عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 5200 جندي أميركي في العراق، وكانوا يشكلون الجزء الأكبر من قوات التحالف البالغ عددها آنذاك 7500، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وبحسب مراقبين فقد تسببت عشرات الهجمات الصاروخية ضد القوات الأميركية وضد السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد بمقتل وإصابة عسكريين أميركيين وعراقيين.

جدير بالذكر ان إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التخطيط لسحب جنود أميركيين من العراق وأفغانستان، بحلول 15 كانون الثاني المقبل، بحذر شديد من قبل أطراف في الداخل والخارج، حيث كشف القائم بأعمال وزارة الدفاع الأميركية، كريستوفر ميلر، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن عدد القوات الأميركية في العراق سيكون في حدود 2500 جندي، وذلك من 3000 حاليا، وسيكون عدد المتبقي في أفغانستان أيضا 2500 جنديا، من أصل 4500 في الوقت الحالي.

ر.إ

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