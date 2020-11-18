بالصور.. استعدادات افتتاح منفذ عرعر الحدودي من الجانب العراقي

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يستعد العراق والسعودية، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، لافتتاح منفذ عرعر الحدودي، الذي كان مغلقاً منذ ما يقارب 30 عاماً، لتعود الحركة والروح إليه من جديد.





وأظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، الاستعدادات الخاصة بافتتاح المنفذ، من الجانب العراقي، بعد تهيئته بشكل كامل، وبانتظار دخول 15 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية السعودية إلى العراق، بحسب ما ذكر، رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، يوم أمس الثلاثاء.

وقال الوائلي في تصريح صحفي، إن "افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، سيكون يوم الأربعاء، وتعتبر من الخطوات المهمة في عمل المنافذ الحدودية، لأن منفذ جديدة عرعر بوابة رئيسة مهمة لدول الخليج على العراق".

وأضاف: "نحن متحمسون لهذا الافتتاح، ونأمل في قادم الأيام أن نفتح المنفذ الآخر الجميمة قرب رفحاء، لما للبضائع السعودية من أهمية كبيرة للمستهلك العراقي، وسنكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب السعودي في عملية الاستيراد والتصدير".

وأشار إلى أن "15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية والأدوية، ستدخل من المنفذ، ومهداة من المملكة للشعب العراقي"، مضيفاً: "خلال الأيام المقبلة، سيكون مستوى التبادل التجاري على المستوى فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وأوضح، أن "ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي في طور الإنجاز، وفي البداية سيكون التبادل داخل المنفذ مع جاهزية ساحة التبادل التجاري من جانب المملكة، إضافة إلى أن المنفذ العراقي جاهز بنسبة 100% بعد التحسين والإنشاءات بتكلفة من المملكة".ولفت إلى أن "الطريق الدولي مؤمن من كافة قيادات العمليات المشتركة، وسيشهد الافتتاح الأربعاء ممثلاً برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء، ليؤكد الافتتاح أن العراق والمملكة علاقات تاريخية راسخة".

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