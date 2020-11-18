الاستخبارات تقبض على ’’أبو أنس’’.. مسؤول كفالة عوائل داعش في الفلوجة

2020/11/18 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على مسؤول كفالات عصابات "داعش" الإرهابي المكنى أبو أنس بالفلوجة.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على احد الارهابيين المهمين في منطقة النعيمية في الفلوجة بالأنبار والمكنى ( أبو أنس ) وهو مسؤول الكفالات المالية الخاصة بعوائل داعش".

وأضافت، "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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