2020/11/18 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن اكتمال الاستعدادات اللوجستية والادارية تمهيدا لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ظهر اليوم "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. اكتمال الاستعدادات اللوجستية والادارية تمهيدا لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ظهر اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. اكتمال الاستعدادات اللوجستية والادارية تمهيدا لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ظهر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).