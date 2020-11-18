مجلس النواب الروسي بصدد اقرار مشروع قانون لمنح حصانة مدى الحياة لبوتين

2020/11/18 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) في قراءة أولى مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم سدة الرئاسة.والتشريع الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس الدوما، هو من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء … Readmore

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