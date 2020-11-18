الكاظمي يعلق على صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان

2020/11/18 | 10:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، على موضوع صرف مستحقات رواتب موظفي اقليم كوردستان، وقال: لايجوز ان تنعكس الخلافات السياسية على قوت ومعيشة المواطنين.

وقال الكاظمي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي تابعه PUKmedia: ان مشروع قانون الاقتراض قطع اواصل الكثير من الاشياء التي كانت الحكومة تريد تنفيذها، واقول بكل صراحة كنت اتمنى من الاخوة في مجلس النواب الا تنعكس الصراعات السياسية على قوت الشعب.

واضاف: قد تكون هناك اخطاء في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لكن لايجوز المتاجرة بقوت المواطن كورديا كان او عربيا او اي مكون آخر.

وقال: المواطن لايتحمل اخطاء السياسي ولايجوز ان تكون الرواتب مادة للابتزاز، نحن ندعو اقليم كوردسان الى اتخاذ بعض الخطوات لتصحيح المسارات التي لم تنجح في السابق.

واوضح الكاظمي: كان لدينا مفاوضات مع حكومة اقليم كوردستان لدفع بعض المبالغ البسيطة لحين اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي ستقدم الى مجلس النواب قريباً.

PUKmedia خاص ‌

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