بالصور… “منفذ اقتصادي” مهم يبدأ نشاطه بين العراق والسعودية رسميا: فوائد مالية وحركة تجارية سريعة مرتقبة.. كيف ؟

2020/11/18 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

افتتحت السلطات العراقية والسعودية منفذ “عرعر” الحدودي المشترك بينهما، اليوم الأربعاء، أمام حركتي السفر والتجارة بين البلدين.

وقال مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن المنفذ افتتح وسيباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين اليوم، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار.

يذكر أن الحكومتين العراقية والسعودية اتفقتا في وقت سابق على إعادة افتتاح معبر “عرعر” الحدودي بين البلدين والذي أغلق منذ عام 1991 عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت.

وقال عمر الوائلي، مدير هيئة المنافذ العراقية الحدودية، إن افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، الأربعاء، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية، علاقات تاريخية راسخة.

وتابع: الافتتاح سيكون وسط حضور رسمي ممثلاً برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء.

المنفذ جاهزوأوضح الوائلي، أن المنفذ العراقي جاهز بنسبة 100% بعد التحسين والإنشاءات التي تحملت تكلفتها السعودية، وسيكون التبادل داخل المنفذ مع جاهزية ساحة التبادل التجاري من جانب السعودية.

وأضاف، أن 15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية والأدوية، مهداة من السعودية، للشعب العراقي ستدخل الأربعاء من المنفذ بشكل رسمي.

وتابع مدير هيئة المنافذ، أنه خلال الأيام المقبلة، سيكون مستوى التبادل التجاري على المستوى فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

ووصف هذه التطورات بـ”الخطوات المهمة التي ستنعكس آثارها إيجاباً على دول الخليج العربي بشكل عام”.

وأضاف الوائلي، نحن متحمسون لهذا الافتتاح، ونأمل في قادم الأيام أن نفتح المنفذ الآخر الجميمة قرب رفحاء، لأن البضائع السعودية ذات أهمية كبيرة للمستهلك العراقي، وسنكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب السعودي في عملية الاستيراد والتصدير.

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وتبنت المملكة السعودية ، إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع العراق، ضمن ما يعرف بـ”هدية الملك “، التي تأتي تدشيناً لعهد جديد من العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دبلوماسية استمرت نحو أكثر من عقدين من الزمن.

ومنفذ عرعر بين العراق والسعودية أغلق أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

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