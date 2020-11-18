باحثة إيرانية تطور طريقة جديدة لعلاج السرطان

2020/11/18 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طور فريق أبحاث أوروبي ، بقيادة باحثة إيرانية، طريقة جديدة لدراسة كيفية استجابة مرضى السرطان للمناعة والعلاج.والعلاج المناعي هو نوع من أنواع علاج السرطان الذي يساعد جهاز المناعة لدى المريض على محاربة السرطان وله تأثير إيجابي للغاية على علاج السرطان ، حتى وإن لم يكن فعالاً في جميع الحالات ، فهو ناجح جداً لدى بعض المرضى.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الطريقة لها آثار جانبية قليلة أو معدومة.وفي أحدث علاج للسرطان، طور باحثون إسبان في جامعة الباسك بقيادة العالمة الإيرانية الدكتورة بنفشة لاريجاني، طريقة جديدة لدراسة كيفية استجابة مرضى السرطان للعلاج المناعي.وبمساعدة فريق دولي، طورت بنفشة لاريجاني، أداة تم تطويرها باستخدام منصة مجهرية متقدمة يمكنها اكتشاف التفاعل بين الخلايا المناعية وخلايا الورم، فضلاً عن حالة تنشيط نقاط التفتيش المناعية التي تؤدي إلى استجابة مضادة للورم.في هذه الطريقة، فحص الباحثون حالة أحد نقاط التفتيش المناعية في الشخص السليم، ويمكن لهذه النقاط تنظيم الاستجابة المناعية والوقاية من الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية.ونقاط التفتيش المناعية تفحص نوعين من البروتينات على وجه الخصوص، PD-1 ، الموجود في الخلايا المناعية والمعروف باسم الخلايا الليمفاوية التائية، و PD-L1 ، الموجود في الخلايا المناعية الأخرى ويوجد على سطح أنواع مختلفة من الأورام.



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