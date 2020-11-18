القبض على ثمانية ارهابيين بينهم امرأة في صلاح الدين

2020/11/18 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على ثمانية ارهابيين من بينهم امرأة في صلاح الدين ".وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانابء/نينا/ نسخة منه : ان مفارز وكالة الاستخبارات في صلاح الدين القت القبض على ثمانية ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير./انتهى9

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