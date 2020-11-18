الفدرالي الأميركي: تزايد الإصابات بالفيروس يبعث على القلق والاقتصاد ما زال يحتاج دعماً

2020/11/18 | 11:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول الثلاثاء إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه “شوط طويل” وإن الاقتصاد الأمريكي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما.

ومتحدثا في ندوة افتراضية، قال باول إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم “باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين اتمام المهمة.”

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.

وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس “مبعث قلق كبير جدا” لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتبطئ الاقتصاد.

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