التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويرتفع 0.7% في تشرين الأول

2020/11/18 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في أكتوبر تشرين الأول بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في سبتمبر أيلول.



وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز تشير لزيادة التضخم 0.6%.

وعلى العكس من العام الماضي ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوير تشرين الأول وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا والفاكهة.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين إلى العودة للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر تشرين الأول.



وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر تشرين الأول فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري وتستمر لمدة شهر.

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