رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعى وفاة محافظ أربيل فرست صوفي

2020/11/18 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020، بوفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي.

وفيما يلي نص التعزية

ببالغ الأسى والحزن العميقين، تلقينا نبأ وفاة محافظ أربيل فرست صوفي، الرجل الوطني والمخلص والكفوء والذي كرّس جل حياته في خدمة الوطن والناس بلا كلل.وحين كان عضواً في البرلمان، دافع بقوة عن عملية الإصلاح، كما أدّى مهامه بإخلاص وتفانٍ، في كل المسؤوليات والمواقع التي تبوأها، وبالأخص كمحافظ أربيل.لقد كنتُ شاهداً عن قرب على إخلاصه وتفانيه ونزاهته في خدمة أربيل وإقليم كوردستان عموماً، لذا فإن رحيله آلمني كثيراً، ووفاته خسارة كبيرة لحكومة إقليم كوردستان.وبهذه المناسبة الألمية، نعربُ عن تعازينا لأسرته الوطنية وشعب كوردستان وأهالي أربيل على وجه الخصوص، سائلين الله عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.ستبقى ذكرى ومواقف الدكتور فرست صوفي حية وخالدة.

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