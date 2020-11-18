اعتقال 8 ارهابيين بينهم امرأة في صلاح الدين

2020/11/18 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاربعاء، من القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش الارهابي بينهم امرأة.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 8 ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية.

وأضاف البيان: خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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