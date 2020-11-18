السليمانية..قصة مريض حارب كورونا لمدة 43 يوماً

2020/11/18 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرد طبيب اخصائي، اليوم الاربعاء، قصة مفرحة عن نجاة مريض مصاب بكورونا بعد معانات مع المرض طالت 43 يوما في مدينة السليمانية.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في مدينة السليمانية لـPUKmedia: ان هذه الصورة المنشورة هي لرئتي مريض يبلغ من العمر 67 عاماً لديه امراض مزمنة السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى.

واضاف: وفقا للاشعة فإن 75% من رئتي المريض مصابة بالالتهاب، وعند دخوله الى مستشفى الشهيد هيمن بالاضافة الى التهاب رئتيه اصيب بتخثر الدم وجلطة في الرئتين، وبعد ذلك تعرض لنزيف في المعدة وانخفاض نسبة الدم في جسمه.

وتابع الدكتور داهات حويزي: ان هذا المريض عانى ايضا من ضيق التنفس وانخفاض نسبة الاوكسجين في جسمه الى 60% لكنه لم يفقد الامل وحارب المرض بكل بسالة.

واوضح: الحمد لله بعد المتابعة الطبية المستمرة ولمدة 43 يوماً قضاها المريض في المستشفى تحسنت حالته الصحية وقمنا باخراجه من المستشفى.

وختم الدكتور داهات حويزي قصته بالقول: طالما الله موجود لاتفقدوا الامل برحمته الواسعة ابداً.

PUKmedia خاص ‌

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