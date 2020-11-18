التركمان والشبك يحشدون للطعن بتقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتين

2020/11/18 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، الاربعاء ، عن وجود تحركات من التركمان والشبك وبعض الأقليات للطعن في فقرة تعدد الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك، معتبرا أن التوزيع الجديد للدوائر سيمهد لعودة الطائفية العرقية والعشائرية .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطعن الذي سيتم تقديمه يتضمن جعل محافظتي نينوى وكركوك دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة”.وأضاف أن “فقرة الدوائر المتعددة مررت بتوافق الأغلبية وليس بتوافق نواب المكونات والمحافظات”.وأشار الموسوي إلى أن “الأقليات لديها مخاوف من احتمال تحول الدوائر الانتخابية داخل نينوى وكركوك الى اقطاعيات سياسية وعشائرية”.



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