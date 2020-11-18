الكشف عن أعراض خفية لسرطان الرئة

2020/11/18 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…قام المتخصصون في مؤسسة روي كاسل البريطانية لسرطان الرئة بذكر الأعراض غير المتوقعة التي قد تشير إلى تطور هذا المرض، وفقًا لتقرير “إكسبريس”.يقول الأطباء إن من العلامات التحذيرية فقدان سريع وكبير للوزن وتكرار الإصابة بعدوى في الصدر.أيضًا، أحد الأعراض غير الواضحة هو زيادة أطراف الأصابع وتغير شكلها إلى شكل أكثر انحناء.



وسبب هذا المظهر هو انخفاض كمية الأكسجين في الدم، والتي غالبًا ما يدل على وجود أمراض في الرئتين أو القلب.يجب عليك أيضًا مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من تورم غير معهود في الوجه، فقد يكون مرتبطًا بانتشار سرطان الرئة إلى العقد الليمفاوية القريبة أو انسداد الوريد الأجوف العلوي الناتج عن ضغط الورم.بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بإجراء فحص في حالة وجود ألم في الظهر والكتفين.



نظرًا لأن أمراض الرئة تسبب الألم بشكل رئيسي في الصدر، فإن هذه الأعراض هي واحدة من أكثر الأعراض غير المتوقعة عند المرضى.وأوضح الأطباء أن الأعراض المعتادة لسرطان الرئة تشمل السعال المستمر وضيق التنفس والشعور بالتعب.انتهى 25

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