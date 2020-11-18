نجاة نائب إثر سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء

2020/11/18 | 11:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفاد مصدر أمني، بنجاة النائب زياد الجنابي، اثر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “النائب زياد الجنابي نجا من سقوط احد الصواريخ في مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد باتجاه منطقة الحارثية”.وأشار الى “تضرر عجلة حماية النائب، دون وقوع خسائر بشرية”.

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