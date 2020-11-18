اطلاق خطة شاملة لتنظيف المبازل والجداول في كربلاء

2020/11/18 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الموارد المائية في كربلاء، الأربعاء، عن اطلاق خطة شاملة لتنظيف المبازل والجداول في المحافظة من الترسبات الطينية والقصب.وقال مدير اعلام المديرية علي فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المديرية اطلقت خطة شاملة وواسعة لتنظيف 83 كيلو متر طول في جداول ومبازل جميع مناطق المحافظة، بالاضافة الى المبازل خارج الخطة الموجودة في مركز المدينة والتي تخضع لعمليات التنظيف بشكل دوري”.واضاف فاضل ان “عملية التنظيف تشمل ازالة القصب ورفع الترسبات الطينية التي تؤثر على انسيابية حركة المياه في المبازل مما يسبب اضرارا للبساتين والمدن”.



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