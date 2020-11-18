الوزراء العراقي يصدر 9 قرارات.. تشمل التعداد السكاني وقانون تمويل الانتخابات

2020/11/18 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها التداول بشأن مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وتمت خلال الجلسة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مناقشة …

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