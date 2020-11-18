اليوم.. وزير خارجية البحرين في تل أبيب بأول زيارة رسمية

2020/11/18 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..من المقرَّر أن يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني رفيع المستوى، على متن أول رحلة جوية مباشرة من البحرين إلى إسرائيل، تُقلّ وفداً بحرينياً أميركياً مشتركاً.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنّ الزياني سيصل إلى تل أبيب صباح اليوم، حيث سيلتقي وزير خارجية دولة الاحتلال غابي أشكنازي، ولاحقاً سيجتمع مع كلّ من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.ويُنتظر أن يوقّع الزياني اليوم على جملة من اتفاقيات التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اتفاق لتسيير رحلات جوية تجارية بين البحرين ودولة الاحتلال.



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