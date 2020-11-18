2020/11/18 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ذي قار مقداد الياسري، الأربعاء، عن صرف مستحقات مسوقي محصول الحنطة والشعير في المحافظة.وقال الياسري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فلاحي المحافظة سوقوا محصولي الحنطة والشعير للموسم السابق وبكميات جيدة في مراكز المحافظة ، ليواجهوا مشكلة عدم استلام مستحقاتهم المالية بسبب تقنين واعطاء جدولة بتوزيع جزء من المستحقات المالية ، وبقى قسم المبلغ يطلب الى اليوم”.واضاف ان “جميع المبالغ المستحقة للفلاحين هي (109) مليار وقد استلم مبلغ قدره 48 من قبل الفلاحين وان المبلغ المتبقي هو 62 ويجب على الحكومة الاتحادية ان تدفع مستحقات الفلاحين محافظة ذي قار ومن ضمنها المبلغ المتبقي للموسم الماضي من محصولي الحنطة والشعير”.وأوضح الياسري، أن “عدم دفع مستحقات المالية للفلاح يؤثر على حملة الاستزراع في المحافظة”، مشيرا الى ان “تأخير مستحقات الفلاحين سيؤثر على ديمومة العملية الزراعية السنوية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن صرف مستحقات الفلاحين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن صرف مستحقات الفلاحين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).