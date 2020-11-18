الاطاحة بثمانية “دواعش” بينهم امرأة في صلاح الدين

2020/11/18 | 11:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن الاطاحة بثمانية دواعش بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه إن “المفارز التابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.واضافت أن “المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير”.



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