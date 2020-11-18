تاريخ مؤسسة البحرية الإسلامية.. سفينة وضعت أدق خرائط العالم الجديد

2020/11/18 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول المؤرخ الأميركي ويل ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في ’قصة الحضارة’- إنه كان للمسلمين بالأندلس “أسطول تجاري يزيد على ألف سفينة يحمل غلّات الأندلس ومصنوعاتها إلى إفريقية وآسية، وكانت السفائن القادمة من مئة ثغر وثغر تزدحم بها”!! وينقل مؤرخونا القدماء أنه … Readmore

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