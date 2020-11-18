الطالباني: مستعدون لعقد اتفاق شامل مع بغداد

2020/11/18 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، عن استعداد حكومة الإقليم لعقد اتفاق شامل مع بغداد.

وأكد الطالباني في تصريح ان حكومة كردستان تضع حل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل كأولوية في برنامج عملها، وقد أبدت استعدادها لعقد اتفاق شامل مع بغداد حول إدارة الملف النفطي، وقبلت بالإدارة المشتركة والتنسيق والتعاون في المنافذ الحدودية، إضافة الى استعدادها لإجراء مباحثات بشأن التدقيق في عوائد السنوات الست الماضية، لافتا في ذات الوقت الى عدم وجود أية ذريعة وفق ذلك للاستمرار في إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد.

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