2020/11/18 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرض إغلاق جزئي وحظر تجول ليلي واعتماد تقنية التعلّم عن بُعد حتى نهاية العام، وذلك في تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تسارع تفشّي جائحة كورونا

وقال إردوغان ان تركيا تواجه وضعاً بالغ الخطورة مبينا ان الإصابات والوفيات بلغت حدّاً مقلقاً، خصوصاً في اسطنبول..



وحذّر إردوغان من أن الحكومة قد تضطر إلى اتّخاذ تدابير أكثر تشدّداً في حال استمر تفاقم الجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يفرض إغلاقاً جزئياً لاحتواء التفشي المتسارع لجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يفرض إغلاقاً جزئياً لاحتواء التفشي المتسارع لجائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).