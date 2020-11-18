رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش يزور المقبرة الملكية ويوعز بترميمها

2020/11/18 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاربعاء، ان الاخير زار المقبرة الملكية، فيما اوعز بترميمها.وقال المكتب: ان “رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش زار المقبرة الملكية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد”.واوعز كمبش بحسب البيان “للدائرة … Readmore

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